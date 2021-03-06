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Далай-лама зробив щеплення від ковіду

Тибетський духовний лідер порекомендував вакцинуватися усім людям.

Далай-лама зробив щеплення від ковіду
Фото: Скріншот відео

Тибетський духовний лідер Далай-лама XIV зробив щеплення від коронавирусу в індійському місті Дхарамсала.

Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому на його сайті.

Далай-лама розповів, що вирішив зробити щеплення за порадою друзів, в тому числі і лікарів. Він також порекомендував вакцинуватися усім людям.

Як пише Assotiated Press, медпрацівник лікарні, де зробили щеплення Далай-ламі, розповів, що після ін'єкції медики спостерігали за ним півгодини. Також наголошується, що духовний лідер наполіг, щоб він прийшов до лікарні "як звичайна людина".

Нагадаємо, кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого, вже вакциновано 15 758 осіб.  1 березня першим з українських чиновників вакцинувався міністр охорони здоров'я Максим Степанов. 2 березня щеплення від ковіду отримав президент України Володимир Зеленський.

Також серед вакцинованих – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків і начальник Прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Раніше голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас назвав правильним рішенням залучати відомих людей до вакцинації від COVID-19, щоб підвищити рівень довіри населення до щеплень.

"У 1950-х, коли почалася вакцинація від поліомієліту... король рок-н-ролу вакцинувався у прямому ефірі, і популярність вакцини зросла", - зазначив він.

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