Зеленський увів у дію рішення РНБО про подвійне громадянство
Зеленський увів у дію рішення РНБО про подвійне громадянство
Детали арбитража Стокгольма и перспективы газового дела Коломойского
Детали арбитража Стокгольма и перспективы газового дела Коломойского
«Переписать» игорный бизнес
«Переписать» игорный бизнес
США ввели санкції проти Коломойського та членів його родини
США ввели санкції проти Коломойського та членів його родини
“Вони нас обдурили”: Богуслаєв поскаржився на китайських інвесторів “Мотор Січ”
“Вони нас обдурили”: Богуслаєв поскаржився на китайських інвесторів “Мотор Січ”
Коболєв розкритикував план Вітренка щодо продажу газу для населення і ТКЕ на рік наперед
Коболєв розкритикував план Вітренка щодо продажу газу для населення і ТКЕ на рік наперед
"Укроборонпром" перевірить свого ТОП-менеджера на зв’язки з Росією
"Укроборонпром" перевірить свого ТОП-менеджера на зв’язки з Росією
У президентському рейтингу лідирує Зеленський, Порошенко обходить Бойка на 3%
У президентському рейтингу лідирує Зеленський, Порошенко обходить Бойка на 3%
Чотири українських виші потрапили до рейтингу кращих університетів світу 2021 року
Чотири українських виші потрапили до рейтингу кращих університетів світу 2021 року
ГоловнаСвіт

Франція та Росія “дзеркально” вислали дипломатів, – ЗМІ

Одного з чиновників економічної служби російського посольства в Парижі спіймали на шпигунстві.

Франція та Росія “дзеркально” вислали дипломатів, – ЗМІ
Фото: ukranews.com

Франція та Росія "дзеркально" вислали дипломатів наприкінці 2020 року.

Про це пише французьке видання Les Echos.

Виданню стало відомо, що одного з чиновників економічної служби російського посольства в Парижі спіймали на шпигунстві. Тоді Франція вислала його. 

Росія відповіла, виславши одного з дипломатів з економічного відділу посольства Франції в Москві.

Публічно про це не повідомлялося. При цьому газета не отримала офіційного коментаря про події. Не отримало його і російське видання “Коммерсант"

Збереження таємниці обміну ЗМІ пов’язують з тим, що Франція і Росія "намагаються зберегти хоча б зовні хороші відносини, незважаючи на нове наростання напруги після отруєння російського опозиційонера Олексія Навального". 

Окрім того, у лютому на Мюнхенській конференції з безпеки президент Франції Еммануель Макрон був єдиним з представників західних держав і організацій, який закликав до діалогу з Росією. 

Зазначимо, висилка дипломатів – один з інструментів дипломатичної практики. Відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року держава “може в будь-який час, не будучи зобов'язана мотивувати своє рішення, повідомити акредитовану державу, що глава представництва або будь-хто з членів дипломатичного персоналу представництва є persona non grata або що будь-який інший член персоналу представництва є неприйнятним”. Інша сторона повинна в такому разі відкликати дипломата з посольства.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також