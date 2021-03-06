Франція та Росія “дзеркально” вислали дипломатів, – ЗМІ

Одного з чиновників економічної служби російського посольства в Парижі спіймали на шпигунстві.

Франція та Росія "дзеркально" вислали дипломатів наприкінці 2020 року.

Про це пише французьке видання Les Echos.

Виданню стало відомо, що одного з чиновників економічної служби російського посольства в Парижі спіймали на шпигунстві. Тоді Франція вислала його.

Росія відповіла, виславши одного з дипломатів з економічного відділу посольства Франції в Москві.

Публічно про це не повідомлялося. При цьому газета не отримала офіційного коментаря про події. Не отримало його і російське видання “Коммерсант".

Збереження таємниці обміну ЗМІ пов’язують з тим, що Франція і Росія "намагаються зберегти хоча б зовні хороші відносини, незважаючи на нове наростання напруги після отруєння російського опозиційонера Олексія Навального".

Окрім того, у лютому на Мюнхенській конференції з безпеки президент Франції Еммануель Макрон був єдиним з представників західних держав і організацій, який закликав до діалогу з Росією.

Зазначимо, висилка дипломатів – один з інструментів дипломатичної практики. Відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року держава “може в будь-який час, не будучи зобов'язана мотивувати своє рішення, повідомити акредитовану державу, що глава представництва або будь-хто з членів дипломатичного персоналу представництва є persona non grata або що будь-який інший член персоналу представництва є неприйнятним”. Інша сторона повинна в такому разі відкликати дипломата з посольства.