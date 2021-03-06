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З лікарні вийшов 15-річний Юрій Кручений, якого побили у Парижі

Хлопця допитала поліція.

З лікарні вийшов 15-річний Юрій Кручений, якого побили у Парижі

15-річного українця Юрія Крученика, на якого у січні у Парижі напала група осіб і жорстоко побила, виписали із лікарні.

Про це пише Європейська правда з посиланням на представницю української громади у Парижі Марію Діамант.

"Наразі стан покращується. Сьогодні він вийшов з лікарні", – повідомила Діамант.

Вона відзначила, що хлопець ще перебуває у складному психологічному стані, але тримається гідно.

Також Юрія, на запит адвоката, допитала поліція щодо справи його побиття.

"Юрчик був серйозним і вистояв достойно. Але подальша ніч була пекельна: кошмари, страх, біль. Усе наклалося разом: і одночасно наслідки, і майбутнє, яке буде непростим для Юрія ще довгий час", – розповіла Діамант.

Нагадаємо, 22 січня на Юрія напали неподалік Ейфелевої вежі. Група невідомих атакувала компанію студентів коледжу з металевими палицями, битами і ножами.

У Юрія був пробитий в декількох місцях череп, хлопець отримав переломи рук, ножові поранення і травму очей.

На побиття українця відреагували президент України Володимир Зеленськиймер Парижа Анн Ідальго і відомий французький футболіст, нападник збірної Франції й іспанського клубу "Барселона" Антуан Грізманн.

У справі було затримано дванадцять осіб, 9 висунули обвинувачення.

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