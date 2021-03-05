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МЗС Росії пригрозив США "порадувати" їх санкціями та "стоп-листом"

За словами Захарової, робота над цим триває.

МЗС Росії пригрозив США "порадувати" їх санкціями та "стоп-листом"
Марія Захарова
Фото: EPA/UPG

Речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова заявила, що у відповідь на останні американські санкції, пов'язані з ситуацією навколо опозиціонера Олексія Навального, Москва незабаром опублікує відповідний стоп-лист для американських громадян.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"З огляду на, як вони (США, -ред.) поводяться зараз, як вони опублікували відразу всі ці списки... Я думаю, що ми їх скоро "порадуємо". Робота ведеться. Не думайте, що якщо ми про неї не говоримо, то її немає", - сказала Захарова.

Вона зазначила, що раніше російська сторона "цілеспрямовано не привертала увагу публіки до заходів у відповідь".

"Взагалі-то, раніше ми не розкривали і не надавали такої гласності, не надавали цьому такої публічності. Вони ввели якісь стоп-листи, ми ввели стоп-листи і або поінформували їх, або - відповіли на їхні запитання. Вони ж розуміють, що потрапляють їх персоналії в ці стоп-листи ", - пояснила Захарова.

Нагадаємо, 2 березня, США оголосили про запровадження санкцій стосовно семи російських фізичних осіб через замах на опозиціонера Олексія Навального за допомогою нервово-паралітичного отруйної речовини “Новачок”. Під санкції потрапили семеро російських громадян: Олексій Криворучко - заступник міністра оборони РФ, Павло Попов - заступник міністра оборони, Андрій Ярин - голова управління Кремля по внутрішній політиці, Олександр Калашников - глава Федеральної служби виконання покарань, Олександр Бортников - голова ФСБ, Ігор Краснов - генпрокурор РФ, Сергій Кирієнко - перший заступник голови адміністрації Кремля.

Йдеться про включення до списку санкцій SDN List. Це означає, що в США активи потрапили до списку санкцій людей заморожуються, а громадянам США заборонено вести з ними справи.

У МЗС Росії назвали американські санкції "ворожим антиросійським випадом" і пообіцяли "відповідь".

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