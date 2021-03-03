МЗС РФ назвало американські санкції "ворожим антиросійським випадом" і пообіцяло США "відповідь"

Росія "не збирається миритися з цим".

У Міністерстві закордонних справ Росії вважають введенні учора американські санкції "ворожим антиросійським випадом". У міністерстві також пообіцяли "відповідь".

Прессекретарка російського МЗС Марія Захарова заявила, що нові санкції є "просто причиною для відкритого втручання у наші внутрішні справи", пише Reuters.

"Ми не збираємося миритися з цим. Ми відповімо на основі принципу взаємності, але не обов'язково симетрично", - заявила вона.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров сказав, що Москва відповідатиме на будь-які нові санкції з боку США. Аналогічну обіцянку зробив і посол РФ при Євросоюзі.

Нагадаємо, що учора Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій стосовно семи російських фізичних осіб через замах на опозиціонера Олексія Навального за допомогою нервово-паралітичного отруйної речовини “Новачок”. Під санкції потрапили семеро російських громадян: Олексій Криворучко - заступник міністра оборони РФ, Павло Попов - заступник міністра оборони, Андрій Ярин - голова управління Кремля по внутрішній політиці, Олександр Калашников - глава Федеральної служби виконання покарань, Олександр Бортников - голова ФСБ, Ігор Краснов - генпрокурор РФ, Сергій Кирієнко - перший заступник голови адміністрації Кремля.

Йдеться про включення до списку санкцій SDN List. Це означає, що в США активи потрапили до списку санкцій людей заморожуються, а громадянам США заборонено вести з ними справи.