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У Латвії російськомовний телеканал оштрафували на 16 тис. євро за фейки про коронавірус

На Першому Балтійському розповідали про низький рівень заразності коронавірусної інфекції.

У Латвії російськомовний телеканал оштрафували на 16 тис. євро за фейки про коронавірус
Фото: EPA/UPG

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) оштрафував на 16 тисяч євро російськомовний телеканал за поширення недостовірної інформації про коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

За даними Нацради, неправдиву інформацію про коронавірус транслювали на Першому Балтійському каналі у випусках "Здоров'я" від 27 грудня і "Жити здорово!" від 30 грудня минулого року. Зокрема, глядачам розповідали про низький рівень заразності коронавірусної інфекції. Факт поширення фейків підтвердило МОЗ республіки і місцевий Центр профілактики та контролю захворювань.

"Рада наклала на Перший Балтійський канал максимальний штраф у розмірі 10 тисяч євро за передачу "Здоров'я" від 27 грудня. За порушення в програмі "Жити здорово!" від 30 грудня - штраф у розмірі 6 тисяч євро", - йдеться в повідомленні.

У NEPLP вважають, що фейкова інформація у цих програмах може збільшити ризик поширення інфекції серед населення і особливо сприяти інфікуванню людей похилого віку та дітей. Інформація, що вводить в оману, може мотивувати їх не дотримуватися встановлених державою обмежень. Це, в свою чергу, може призвести до неконтрольованого поширення коронавірусу.

Раніше повідомляли, що Латвія заборонила російський телеканал за мову ненависті проти України.

Також Латвія заборонила в'їзд російському пропагандисту Соловйову за "глорифікацію нацизму".

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