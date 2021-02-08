Латвія заборонила російський телеканал за мову ненависті проти України

Національна рада з електронним ЗМІ (NEPLP) Латвії вирішила на рік заборонити трансляцію телеканалу "Росія РТР" на території країни. Рішення набуде чинності 15 лютого.

Про це повідомив голова правління NEPLP Івар Аболіньш, передає Delfi.

"Ми свій інформпростір захищали, захищаємо і будемо захищати", - підкреслив Аболіньш.

Торік улітку NEPLP констатував розпалювання ненависті в передачі "60 хвилин" на цьому телеканалі, і почав процес обмеження.

Учасники програми, а також ведуча Ольга Скабеєва при розмові про Україну використовували позначення, які розцінюються як мова ненависті. Зокрема, Україна була названа терористичною державою, а її колишній президент Петро Порошенко - терористом. Під час дискусії Скабеєва запропонувала ввести на територію України російські війська, щоб втихомирити обидві сторони конфлікту.

"Правильний, виважений крок. Я особливо вдячний латвійським партнерам за те, що однією з причин рішення стала мова ненависті щодо України", - прокоментував це рішення міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Латвія не вперше обмежує ретрансляцію "Росія РТР". Так, у січні 2019 року цей телеканал заборонили на три місяці.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Медведчуком і депутатом Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО.

Трансляція трьох телеканалів, які потрапили під санкції, повністю припинилася у мережі провайдерів кабельного телебачення вже ввечері 2 лютого.

Пізніше у сайтів телеканалів 112, NewsOne і ZIK відібрали домени .ua.