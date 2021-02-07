У Києві обікрали квартиру генпродюсера телеканалів 112 Україна, NewsOne і Zik, - ЗМІ

З квартири винесли 120 тис. доларів і коштовності на 5 млн грн.

У Печерському районі Києва злодії обікрали квартиру Олексія Семенова – генерального продюсера медіахолдингу “Новини”, куди входять заборонені телеканали ZIK, NewsOne і "112 Україна".

Про це пише plus.obozrevatel.com з посиланням на власні джерела.

Крадіжка сталася ввечері 6 лютого між 18:00 до 19:00 в елітному житловому комплексі на бульварі Лесі Українки. Злодії проникли в квартиру продюсера, підібравши ключі.

З квартири винесли 120 тисяч доларів (еквівалент – 3,3 млн грн) і коштовності на 5 мільйонів гривень, зазначили у виданні.

Заступник глави МВС Антон Геращенко підтвердив PavlovskyNews факт пограбування квартири Семенова. Порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Медведчуком і депутатом Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО.

Трансляція трьох телеканалів, які потрапили під санкції, повністю припинилася у мережі провайдерів кабельного телебачення вже ввечері 2 лютого.

США підтримали рішення РНБО про санкції, а в Євросоюзі оцінюють ситуацію.

Секретар РНБО Данілов заявив, що в Україні працює багато телеканалів з антиукраїнським порядком денним, і після надходження підтверджувальних документів РНБО запроваджуватиме санкції стосовно них.