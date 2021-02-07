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У ЗСУ назвали імена українських військових, які загинули вчора біля Новомихайлівки

Хлопці підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

У ЗСУ назвали імена українських військових, які загинули вчора біля Новомихайлівки

Стали відомі імена українських військових, які вчора підірвалися на невідомому вибуховому пристрої вчора біля Новомихайлівки і загинули.

Про це йдеться на Facebook-сторінці 28-ої Окремої механізованої бригади.

Загинули Назарій Поліщук та Олексій Подвезенний.

“Із сумом повідомляємо, що вчора, 6 лютого, в районі населеного пункту Новомихайлівка під час висування на взводний опорний пункт троє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє наших хлопців загинули. Це старший солдат Назарій ПОЛІЩУК та солдат Олексій ПОДВЕЗЕННИЙ”, – йдеться у повідомленні.

Третій військовослужбовець знаходиться у лікарні.

Нагадаємо, у суботу, 6 лютого, на Донбасі загинули двоє військових, ще четверо отримали поранення. Окупанти загалом 13 разів порушили режим припинення вогню.

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