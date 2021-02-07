Фото: ДСНС

Сьогодні, 7 лютого у Києві зайнялася пожежа у закладі громадського харчування на вулиці Івана Франка 27/31.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Києві.

Зазначемо, за цією адресою знаходиться кафе “Bistro Bistro”.

“Вогнеборці встановили, що займання виникло в 5-поверховому житловому будинку на цокольному поверсі в закладі громадського харчування, на кухні”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

О 13:35 рятувальники локалізували пожежу на площі 30 кв.м, а о 13:52 – ліквідували.

“В ході гасіння пожежі рятувальниками було виведено 5 осіб на безпечну відстань”, – додали у ДСНС.

Пожежу гасили 12 надзвичайників.

Причина займання наразі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, ввечері 6 лютого у Подільському районі Києва сталася пожежа у закладі громадського харчування на вул. Вишгородській, 7.