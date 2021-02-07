Фото: Нацполіція

Сьогодні, 7 лютого близько 7:20 сталася ДТП на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, неподалік села Зелена автомобіль Opel Vivaro врізався у мінібус Peugeot Expert.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Тернопільської області.

На момент події в Opel Vivaro перебував водій з родиною, а це шість пасажирів, серед яких – двоє неповнолітніх. В іншому авто – двоє людей.

“За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel Vivaro, рухаючись в напрямку Бучача, не впорався з керуванням і автомобіль на не розчищеній дорозі викинуло на смугу зустрічного руху. В результаті такого маневру автівка врізалася в зустрічний мінібус марки Peugeot Expert під керуванням жителя Тисмениці”, – йдеться у повідомленні.

У результаті ДТП шестеро потерпілих отримали легкі тілесні ушкодження, а 13-річний хлопець – черепно-мозкову травму важкого ступеня. Усіх доправили до лікарні.

Фото: Нацполіція

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Попередня причина автопригоди – важкі погодні умови та занос. У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Фото: Нацполіція

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі ст. 286 Кримінального кодексу України.

“Правоохоронці звертаються до усіх учасників дорожнього руху бути обережними на дорозі через погіршення погодних умов”, – закликали у поліції.

Нагадаємо, на Донеччині перекинулася маршрутка з пасажирами, у водія стався інфаркт. У результаті аварії постраждали водій та троє пасажирів.