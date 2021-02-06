На Прикарпатті викрили банду, яка займалася крадіжками та підпалами

На її рахунку – щонайменше п’ять тяжких злочинів.

Правоохоронці затримали зловмисників, які скоювали крадіжки, підпали та угони автомобілів на Прикарпатті.

Про це повідомили у Секторі комунікації поліції Івано-Франківщини.

На їхньому рахунку – щонайменше п’ять тяжких злочинів.

Поліцейські з’ясували, що до складу злочинної групи входили чотири раніше судимих мешканців Надвірнянського району – 1977, 1987, 1991 та 1994 років народження. Свої злочини зловмисники продумували наперед, використовували заходи конспірації.

Слідчі встановили, що затримані у березні 2019 року, діючи за попередньою змовою, проникли до гаражного приміщення мешканця села Пнів і викрали транспортний засіб.

Наступного року злочинна група обікрала будинок мешканця цього ж населеного пункту. З приміщення домоволодіння зловмисники викрали золоті вироби.

Ще один злочин затримані скоїли у травні 2020 року. У місті Надвірна чоловіки, використовуючи легкозаймисту речовину, підпалили вхідні двері та вікна двох торгових закладів, будівлю однієї з державних установ району, а також автомобіль.

“Упродовж року правоохоронці здійснили кропітку роботу: провели комплекс спеціальних поліцейських заходів, встановили обставини вказаних злочинів, розшукали підозрюваних, зібрали доказову базу”, – йдеться у повідомленні.Вчора, 5 лютого, трьох зловмисників затримали оперативники Управління карного розшуку, слідчі (детективи) обласної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури області. У затриманні брали участь бійці спецпідрозділу роти поліції особливого призначення.

За місцем проживання чоловіків провели кілька обшуків. У результаті правоохоронці виявили та вилучили одяг, засоби маскування та інші речі, що підтверджують їхню причетність до злочинної діяльності.

Поліцейські повідомили затриманим про підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням в житло чи інше приміщення), ч. 2 ст. 194 (Умисне пошкодження або знищення майна) через ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом).

Івано-Франківський суд обрав зловмисникам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави – близько пів мільйона гривень для кожного.

Тривають подальші слідчі дії для встановлення причетності злочинної групи до скоєння інших кримінальних правопорушень на території області.

Нагадаємо, у ніч на 27 січня спалили авто громадської активістки, ексголови селища Коцюбинське під Києвом Ольги Матюшиної, яка бореться за збереження Біличанського лісу на Київщині.