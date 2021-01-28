У ніч на 27 січня спалили авто громадської активістки, ексголови селища Коцюбинське під Києвом Ольги Матюшиної, яка бореться за збереження Біличанського лісу на Київщині.

За словами Матюшиної, підпал помітили близько 02:30, викликали рятувальників. Попри те, що пожежники прибули доволі швидко, автомобіль згорів.

Фото: facebook.com/Ugspl

"Позиція поліції - нормальним людям машини не палять. Ганебно зловтішаються від підпалу, бо кажуть хороша машина була. Кажуть,що розслідувати нічого не будуть, бо коли Матюшина була мером квартир їм не давала", - написала у фейсбуці ексочільниця селища.

Матюшина пов’язує підпал із намаганням місцевої влади придушити активність інших людей у Коцюбинському через показове "покарання" когось відомого в селищі та регіоні.

"Активістка тривалий час виступає проти забудови Біличанського лісу, що знаходиться біля Коцюбинського та Ірпеня. Ольга також виступала за приєднання селища Коцюбинського до Києва. Проте у липні 2020 року ВРУ відмовилася це робити. Також на Ольгу та начальницю УЖКГ “Біличі” Лесю Петрик-Єльникову було здійснено напад у 2016 році", - зазначають в Українській Гельсінській спілці з прав людини.

Як повідомляли, на початку січня спалили автомобіль судді Івано-Франківського міського суду Ользі Бабій.