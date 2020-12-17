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У Львові невідомі спалили автівку детектива НАБУ

В Бюро це пов'язують з професійною діяльністю співробітника.

У Львові невідомі спалили автівку детектива НАБУ
Фото: Пресслужба НАБУ

Сьогодні вночі невідомі спалили легковий автомобіль детектива Національного антикорупційного бюро у Львові.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram-каналі.

"Приватний автомобіль (Skoda Octavia, 2012 р.в.) суттєво пошкоджено. Не виключаємо, що це може бути пов’язано з професійною діяльністю нашого співробітника", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі Національної поліції внесли відомості до ЄРДР (ч.2 ст.347 КК України). НАБУ розраховує на оперативне та результативне розслідування злочину і просить свідків, які володіють інформацією щодо цих подій звертатися до Шевченківського відділу поліції Львівщини.

Фото: Пресслужба НАБУ

Фото: Пресслужба НАБУ

Нагадаємо, у січні у Львові спалили автомобіль Mitsubishi Colt, який належав місцевій кореспондентці української служби "Радіо Свобода" Галині Терещук та її чоловікові, журналістові Василю Терещуку. Правоохоронці в Одесі затримали підозрюваного в підпалі, 19-річного жителя Хмельницького. Також журналісти оприлюднили відео підпалу автомобіля Терещуків. На ньому видно, як чоловік кладе на лобове скло автомобіля журналістки пакети, підпалює їх і тікає.

У лютому СБУ встановила замовника підпалу авто журналістки - це мешканець Львова, раніше судимий і відомий у кримінальних колах схемами контрабанди та розкрадання палива з місцевої залізниці. За однією з версій слідства, до організації підпалу він залучив працівника Франківського відділення поліції ГУ Нацполіції у Львівській області.

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