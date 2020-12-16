Громадянину Чехії, який воював на Донбасі за Росію, загрожує 16 років тюрми

Доказом у його справі є фотографії та відеозаписи на мобільному телефоні.

У Чехії на лаві підсудних перебуває Лукаш Н., який брав участь у бойових діях на Сході України на боці російських збройних формувань. Йому загрожує 16 років ув’язнення.

Про це повідомляють Novinky.

Зазначається, що 26-річний чоловік родом з Карлових Вар 8 місяців у 2015-2016 роках воював на Донбасі разом з “російськими сепаратистами”. На Донбас хлопець поїхав у липні 2015 року.

"Після прибуття він пройшов навчання, був озброєний та екіпірований збройними силами сепаратистських структур, а згодом брав участь у різних військових завданнях, таких як розвідувальні дії, охоронні операції та патрулювання в певних районах. Так він працював в Україні до січня 2016 року", - йдеться в обвинувальному висновку.

Слідство вважає, що дії російських формувань на Донбасі мають усі ознаки терористичної діяльності. Такий злочин у Чехії карається позбавленням волі на строк 12-20 років. Прокурор просить суд засудити обвинуваченого до 16 років позбавлення волі.

Під час слідства обвинувачений відмовився давати свідчення. Однак доказом у його справі є фотографії та відеозаписи на мобільному телефоні, де він позує у формі бойовиків зі зброєю за спиною.

Після повернення додому молодик змушений був звернутися за допомогою психіатрів “щоб позбутися кошмарів від жахливих переживань”. Під час госпіталізації психіатри діагностували у нього посттравматичний стресовий розлад.

Нагадаємо, 8 жовтня засудили до 5,5 років ув’язнення бойовика терористичної організації "ЛНР", якого правоохоронці затримали в серпні 2020 року під час спроби перетину лінії розмежування з розвідувальною метою.