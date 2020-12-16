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Генпідрядник поміняє освітлення на Шулявському мосту і виплатить компенсації за пошкоджені авто, - Кличко

За словами мера, на новий міст давали гарантію 50 років.

Генпідрядник поміняє освітлення на Шулявському мосту і виплатить компенсації за пошкоджені авто, - Кличко
Фото: facebook/Кличко - мер

Опори освітлення на Шулявському мосту генпідрядник мінятиме власним коштом. Також він має відшкодувати збитки власникам пошкоджених автівок.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

"Вчорашній інцидент на Шулявському мосту обурив киян. І я також обурений тим, що на шляхопроводі, відкритому рік тому, впали три опори освітлення. На новий міст підрядник дав гарантію 50 років! Повідомлю, що фахівці обстежили всі опори освітлення. Ті, що викликали сумніви щодо надійності укріплення, – демонтували. Вночі підрядник здійснив демонтаж шести опор. І оперативно встановить стовпи з посиленням несучої конструкції. Підкреслю: генпідрядник, який давав гарантію на експлуатацію об’єкту, здійснить всі роботи власним коштом!" - наголосив Кличко.

Крім того, "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд", як замовник будівництва, звернеться в суд щодо відшкодування підрядником збитків за пошкоджені автомобілі киян.

"Підкреслю: за якість робіт на об’єкті відповідає генпідрядник. Висновки щодо якості робіт та безпечності експлуатації об’єкту надає компанія з технічного нагляду – як незалежна організація. Прокуратура столиці порушила кримінальну справу... І ми розраховуємо, що розслідування буде оперативним і прозорим, щоб усі винні понесли відповідальність. Я в цьому як мер столиці, який відкривав міст, зацікавлений найбільше! Бо розумію, що це – моя репутація!" - додав мер.

Реконструкцією Шулявського мосту в Києві займається фірма ТОВ "Північно-український будівельний альянс", яка належить помічнику колишнього народного депутата, екс-керівника "Укрбуду" Максима Микитася.

Фірма існує з 2007 року. Єдиним власником компанії зі статутним фондом у 46 тис. гривень є Андрій Якусевич. Згідно з даними офіційного порталу Верховної Ради, Андрій Якусевич був помічником-консультантом Микитася на громадських засадах.

Нагадаємо, вчора на Шулявському мосту, який у грудні минулого року відкрили після 10 місяців реконструкції, впали три опори освітлення. Рух транспорту було паралізовано у всі чотири напрямки. За фактом падіння електроопор розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 275 КК (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

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