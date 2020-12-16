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СБУ запобігла нелегальному експорту авіаційного військового обладнання

До оборудки причетний менеджмент однієї вітчизняної транспортної авіакомпанії.

СБУ запобігла нелегальному експорту авіаційного військового обладнання
Фото: пресслужба СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України запобігли в Миколаєві спробі прихованого вивезення з території України авіаційного обладнання військового призначення для потреб близькосхідної держави.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що оборудку планує менеджмент однієї з вітчизняних транспортних авіакомпаній, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях у країнах Близького Сходу та Африки. Фігуранти намагалися організувати нелегальне вивезення за межі України авіаційних виробів та приладів, якими комплектуються військово-транспортні літаки", - йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба СБУ

Слідство встановило, що зловмисники приховали військову продукцію від митного огляду серед бортового обладнання літака авіакомпанії, який після проходження технічного обслуговування мав вилетіти за межі України. Водночас у компанії не було дозвільних документів Державного експортного контролю України, передбачених чинним законодавством для переміщення за межі країни виробів військового призначення. 

Фото: пресслужба СБУ

У СБУ також додали, що продукцію направили на експертизу. Після її висновків прийматиметься рішення про відкриття кримінального провадження, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Фото: пресслужба СБУ

Нагадаємо, у жовтні на Запоріжжі СБУ викрила на митниці корупційну схему експорту зерна на десятки мільйонів гривень. Лише з однієї "відправки" зерна держбюджет недоотримував понад 1,2 мільйона гривень.

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