Служба безпеки України викрила на Рівненщині посадовців одного з прикордонних пунктів на систематичному "кришуванні" контрабанди товарів з Білорусі.

Завдяки допомозі прикордонників товари ввозилась в Україну через так званий "зелений кордон", інформує пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що 15 фігурантів справи, серед яких посадові особи Держприкордонслужби, організували канал незаконного переміщення у нашу країну. Продукція, за сприяння посадовців, ввозилась в Україну через так званий «зелений кордон». Товар фігуранти складували в одному з державних лісгоспів для подальшої реалізації по всій території країни", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували отримання грошей військовослужбовцями прикордонної служби, а також надання хабарів посадовцю ДПСУ.

Серед вилученої під час обшуків незаконно ввезеної з Білорусі продукції 75 тисяч пачок цигарок і бурштин-сирець вагою майже 5 кілограмів.

Крім того, правоохоронці запобігли контрабанді через митну територію України ще 225 тисяч пачок іноземних цигарок.

Кількох фігурантів було затримано під час надання хабара за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.

Раніше в грудні СБУ блокувала контрабандний трафік сильнодіючих речовин у ЄС та Росію.