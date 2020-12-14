ВАКС узяв під варту з альтернативною застави у 2 млн гривень в.о. директора порту Чорноморська

Він підозрюється у прийнятті неправомірної вигоди в розмірі 250 тис доларів США.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для в.о. директора ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"У суботу, 12 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до в.о. директора ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн 102 тис грн. Строк запобіжного заходу – 60 днів з моменту його затримання", - йдеться в повідомленні.

У ВАКС зазначили, що посадовця підозрюють за ч. 4 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Строк дії обов’язків, покладених на підозрюваного в разі його звільнення з-під варти у зв’язку з внесенням застави, - до 8 лютого 2021 року.

Нагадаємо, 11 грудня, детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили в.о.директора ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та особі-посереднику про підозру у отриманні неправомірної вигоди в розмірі 250 тис доларів США.

Слідство встановило, що керівник державного підприємства вимагав кошти за погодження плану санації збанкрутілої приватної компанії, у комітеті кредиторів якої ДП мало більшість голосів. Ця компанія вела перемовини з приватними інвесторами. Однак їхнє залучення потребувало погодження комітету кредиторів. Тож коли керівник ДП відчув серйозність намірів одного з інвесторів, зажадав від нього плату за «лояльність», оцінивши її у 250 тис. дол. США.

За даними видання УНН, йдеться про одному з керівників ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" Ігоря Шевченка.

10 грудня детективи НАБУ викрили на вимаганні та отриманні хабара у 250 тис. доларів США керівника ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та особу-посередника.