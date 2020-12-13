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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП на Київщині, у якій загинув підліток

46-річний водій авто "ВАЗ" загинув на місці події, а його 14-річний пасажир - у кареті швидкої медичної допомоги.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП на Київщині, у якій загинув підліток

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньої аварії, яка сталася 12 грудня на автодорозі Київ-Знам’янка в Обухівському районі. У результаті ДТП загинули підліток та 46-річний чоловік.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Київської області.

Попередньо встановлено, що водій автівки "Renault" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем "ВАЗ".

Внаслідок зіткнення 46-річний водій авто "ВАЗ" загинув на місці події, а його 14-річний пасажир - у кареті швидкої медичної допомоги.

Також травми отримав й 47-річний водій легковика "Renault", його с численними тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції, працівники Слідчого управління поліції Київщини, медики.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п‘яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Усі автівки вилучено та доставлено на майданчик тимчасового тримання. Поліція встановлює всі обставини трагічної дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, на Хмельниччині ТОП-посадовець ДСНС напідпитку на смерть збив пішохода. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння - драгер показав 2,18 проміле.

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