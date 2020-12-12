Роботи розпочалося у вересні цього року і йдуть згідно з графіком.

На Донеччині триває будівництво шляхопроводу на трасі "Київ - Харків - Довжанський" між Бахмутом і Світлодарськом.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

За його словами, роботи розпочалося у вересні цього року і йдуть згідно з графіком.

"Старий міст на цьому місці був зруйнований під час активних бойових дій; новий буде ширшим, надійнішим і красивішим", - зазначив Кириленко.

Наразі в Донецькій області цього року відновили 10 мостів державного та місцевого значення. Відновити ще три завершиться до кінця року.

Нагадаємо, у листопаді на Закарпатті добудували міст через Тереблю, закладений ще в 2006 році.

Раніше "Укравтодор" запропонував направити 28,7 млрд гривень на ремонт мостів. За даними держпідприємства, ремонту потребує кожен восьмий міст.