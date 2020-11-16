У селищі Буштино Тячівського району на Закарпатті відкрили рух мостовим переходом через річку Теребля, який розпочали будувати ще в 2006 році. Роботи виконувало ТОВ "ШБУ-77". Загальна кошторисна вартість моста - 61 млн 668 тис грн.

Про це інформує пресслужба Укравтодору.

"«Буштинський міст» – довгобуд із 16-річною історією. Проєкт нового мосту розробили ще у 2004 році, роботи тривали з 2006 до 2009, коли були зупинені через брак фінансування. У липні 2020 будівництво відновилося у рамках Програми Президента «Велике будівництво», у листопаді – відкрили рух. Міст розташований на км 90+227 автомобільної дороги Н-09 Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів. Споруджувався у складі робочого проєкту капітального удосконаленого ремонту мостового переходу, проте у 2009-му році будівельні роботи були припинені", - йдеться у повідомленні.

Фото: Укравтодор

Фото: Укравтодор

Фото: Укравтодор

Міст, який досі експлуатувався, ще у 2009 році отримав статус аварійного, нині має 5 категорію. Згідно з проєктом, він буде демонтований, оскільки технологія його будівництва – клепання – застаріла і не витримує тих вагових навантажень, які є нині. Його руйнація могла призвести до втрати сполучення на автодорозі Мукачево – Рахів – Рогатин – Львів і відрізати від обласного центру решти Закарпаття Рахівський і значну частину Тячівського районів, зазначають в Укравтодорі.

"Буштинський міст – один з багатьох об’єктів в області, які вимагають капітального та негайного ремонту. Наступними мостами, ремонт яких починає Служба автомобільних доріг у Закарпатській області, є мостові переходи у Тересві та Вишково", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні "Укравтодор" оголосив тендер на будівництво нового моста через Дніпро. Початок спорудження вантового моста у Кременчуці заплановано на весну 2021-го.