ЄБРР виділить 63 млн євро для "Укрпошти"

"Укрпошта" залучить 63 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку на оновлення логістичної мережі та реформування сільських відділень.

Про це повідомив у Telegram міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Сьогодні підписана відповідна гарантійна угода. Це дозволить:

створити нові логістичні центри із сучасним сортувальним обладнанням;

запровадити ще до 1900 нових пересувних відділень для покриття всіх 100% населених пунктів України;

покращити логістичну інфраструктуру для розвитку е-комерції", - написав Криклій.

За його словами, всього "Укрпошта" залучить близько 100 млн євро від ЄБРР, Європейського інвестиційного банку (гарантійна угода на 30 млн євро з ним була підписана на початку жовтня) і власні інвестиції для будівництва 8 сортувальних хабів, 62 регіональних депо та поповнення автопарку.

Нагадаємо, у травні Національний банк України домовився з Європейським банком реконструкції та розвитку про валютний своп на суму до 500 млн доларів. Долари, отримані в результаті таких операцій, підуть у міжнародні резерви України.Договір із ЄБРР підписано на два роки з можливістю продовження. Мінімальна сума одного траншу – 25 млн доларів, а мінімальний термін – три місяці з можливістю ролловеру.

Валютний своп – валютна операція за договором, умови якого передбачають купівлю (продаж, обмін) іноземної валюти зі зворотним її продажем (купівлею, обміном) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) при укладенні договору.