Рада обговорила компенсації бізнесу за карантин вихідного дня – запропоновано мораторії на перевірки і податкові канікули

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики провів перше засідання робочої групи з розробки компенсаторних механізмів підтримки ресторанного, торгового та розважального бізнесу під час дії карантину вихідного дня.

Учасники обговорили пропозиції, які сприятимуть підтримці бізнесу, повідомили на сайті Верховної Ради.

Це "мораторії на перевірки, податкові канікули, прості та доступні механізми кредитування малого та середнього бізнесу, надання державних гарантій за кредитами мікро-, малому та середньому бізнесу, запровадження компенсаційного сертифіката, можливість одноразових виплат малому та мікробізнесу на покриття витрат на заробітну плату й орендну плату, компенсація для працівників, які вимушені не працювати у вихідні".

"Під час обговорення наголошувалося на необхідності напрацювати два документи, а саме, законопроєкт для підтримки різних галузей економіки на час карантину вихідного дня та відповідні рекомендації Кабінету Міністрів для необхідних змін", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що минулого тижня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про введення карантину вихідного дня. Працювати можна продуктовим магазинам, аптекам, СТО. Ресторани і кафе можуть працювати тільки на доставку і на виніс, ТРЦ та непродуктові маркети мають бути зачинені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Такі обмеження ввели щонайменше до кінця листопада.

Представники бізнесу влаштовували протести через цей карантин у багатьох містах України. Міська влада деяких міст виступила проти карантину вихідного дня - приміром, у Львові мер "скасував вихідні", у Дніпрі місцева комісія ТЕБ та НС не змогла зібрати кворум, тому рішення уряду не стали імплементувати.