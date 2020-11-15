У Вашингтоні проходить "мільйонний марш" на підтримку Трампа (оновлено)
У Вашингтоні проходить "мільйонний марш" на підтримку Трампа (оновлено)
Валентин Васянович: «Не можна людей з телебачення підпускати до кіно»
Валентин Васянович: «Не можна людей з телебачення підпускати до кіно»
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Помер професор Вадим Березовський
Помер професор Вадим Березовський
У лізі кулачних боїв боєць нокаутував "Кінг-Конга" всього за 3 секунди
У лізі кулачних боїв боєць нокаутував "Кінг-Конга" всього за 3 секунди
Лукашенко пригрозив Україні санкціями
Лукашенко пригрозив Україні санкціями
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Україна програла Німеччині матч Ліги націй і втратила шанси вийти в плей-офф (оновлено)
Україна програла Німеччині матч Ліги націй і втратила шанси вийти в плей-офф (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаЕкономікаБізнес

Газ з Азербайджану в Європу в обхід Росії можуть пустити до кінця 2020 року

Будівництво газогону тривало 4,5 роки. Зараз роботи перейшли на стадію комерційних операцій.

Газ з Азербайджану в Європу в обхід Росії можуть пустити до кінця 2020 року
Проект Трансадриатического газопровода (TAP)
Фото: www.trans-adriatic-pipeline.com

Трансадріатичний газопровід (Trans Adriatic Pipeline, TAP) готовий до комерційних поставок азербайджанського газу в Європу.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на заяву консорціуму TAP AG.

У повідомленні компанії зазначається, що будівництво газогону тривало 4,5 роки. Зараз роботи перейшли на стадію комерційних операцій.

"Проєкти "Стадія-2" розробки родовища Шах-Деніз і "Південний газовий коридор" (ПГК) реалізовані в повному обсязі. Ці проєкти вперше змінять енергетичну карту Каспійського регіону, з'єднавши його газові запаси з Європою. Тепер, після завершення останньої частини ПГК, ця величезна експортна система повністю інтегрована і готова до поставок газу в Європу. Це дозволить нам до кінця цього року почати поставки першого газу з Азербайджану до Європи і тим самим досягти головної мети, заявленої з початку реалізації проекту", - йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що про завершення будівництва даного газопроводу у консорціумі повідомили 13 жовтня.

Загальна протяжність TAP складає 878 км. Газопровід потужністю 10 млрд кубометрів на рік доставлятиме газ з родовища Шах-Деніз в Азербайджані через Грецію і Албанію в Західну Європу. 

Проєкт дозволяє збільшити потужність газогону удвічі, до 20 млрд кубометрів на рік. Вартість проекту оцінюється в 4,5 млрд євро.

Нагадаємо, що 21 жовтня державний департамент США розширив санкції щодо газопроводу "Північний потік-2", який призначений для транспортування російського газу до Німеччини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також