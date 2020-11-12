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Фонд держмайна: від малої приватизації цього року до держбюджету надійшло 1,9 млрд грн

До кінця 2020 року ця сума збільшиться до 2,3 млрд грн.

Фонд держмайна: від малої приватизації цього року до держбюджету надійшло 1,9 млрд грн
Фото: пресслужба Кабміну

У Фонді державного майна України заявили, що від малої приватизації цього року до держбюджету надійшло 1,9 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Кабміну з посиланням на нараду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з керівництвом Фонду держмайна.

"Від малої приватизації цього року до держбюджету надійшло 1,9 млрд грн. До кінця 2020 року ця сума збільшиться до 2,3 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Також у ФДМУ зауважили, що змінили підхід до процесу приватизації, що збільшило кількість учасників наполовину.

Своєю чергою Шмигаль заявив, що уряд підтримує приватизацію держпідприємств та курс на скорочення участі держави в економіці.

"Уряд підтримує приватизацію державних підприємств та продовжує тримати курс на скорочення участі держави в економіці. Це одна з тридцяти ініціатив векторів розвитку, які ми представили разом з аудитом. Реформа приватизації — це максимальна передача управління державними підприємствами, щоб вони працювали в ринковій економіці без впливу держави", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, Марилівський спиртзавод, розташований на Тернопільщині, 12 листопада продали на аукціоні приватизації за 120 млн гривень. Поки що це рекордна сума, за яку був продавний об'єкт "Укрспирту". Усього наразі провели сім аукціонів приватизації спиртових активів у рамках демонополізації ринку виробництва спирту.

15 вересня Фонд держмайна розпочав масштабну приватизацію державних підприємств, що входять до ДП "Укрспирт" та Державного концерну "Укрспирт".

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