В Україні через карантин збідніють 9 млн людей - ООН

В ООН очікують, що за підсумками 2020 року Україну чекає найгірша за 10 років рецесія.

Управління ООН з координації гуманітарних питань (UN OCHA) прогнозує, що за підсумками 2020 року Україну чекає найгірша за 10 років рецесія, в результаті якої за межею бідності опиняться понад 9 млн українців.

Про це йдеться в звіті ООН за жовтень.

Згідно з документом, з березня 80% українських домогосподарств втратили доходи, а заборгованість домогосподарств зросла на 15%.

За даними ООН, в Україні через карантин у 40% родин один з членів втратив роботу. Ще гірша ситуація склалася на територіях, які постраждали внаслідок військового конфлікту.

"На непідконтрольних України територіях зараз 58% сімей повідомили про використання негативних механізмів пристосування для задоволення своїх основних потреб, в порівнянні з 49% на початку 2020 року", - говориться в повідомленні ООН.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 11 листопада розглянув введення так званого карантину вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з півночі суботи до опівночі понеділка. Також уряд скасував адаптивний карантин.

Рішення уряду про запровадження "карантину вихідного дня" не підтримали троє міністрів.