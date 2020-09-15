Фонд держмайна почав продавати спиртзаводи

Фонд держмайна розпочав масштабну приватизацію державних підприємств, що входять до ДП "Укрспирт" та Державного концерну "Укрспирт".

Про це повідомив очільник фонду Дмитро Сенніченко.

"Сьогодні Фонд держмайна оголошує про проведення приватизаційного аукціону по ДП Немирівський спиртовий завод. І цим повідомленням розпочинається масштабна приватизація держпідприємств спиртової галузі. Державна монополія на виробництво спирту – більше не українська реальність!", - написав він у фейсбуці.

Фото: facebook.com/dmitry.sennychenko

Сенніченко нагадав, що 12 серпня Кабмін затвердив програму реформування і розвитку спиртової галузі на 2020-2023 роки. За його словами, на першому етапі Фонд держмайна отримав 12 об’єктів, що складаються з окремого майна спиртзаводів ДП "Укрспирт", так званих МПД – місць провадження діяльності. Немирівський МПД – один із них.

"Графік аукціонів буде досить щільним – по два в тиждень. Перший відбудеться уже 15 жовтня, рівно за місяць від сьогоднішнього оголошення. Стартова ціна на спиртзаводи справедливо визначена за підсумками інвентаризації", - пояснив керівник Фонду держмайна.

Нагадаємо, перші заводи "Укрспирту" повинні були виставити на аукціон до 15 травня 2020 року.

11 грудня президент Володимир Зеленський підписав свій законопроєкт, який передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 липня 2020 року.

Закон передбачає, що виробляти спирт зможе будь-яка компанія, яка отримає необхідну ліцензію. Для отримання ліцензії суб'єкт господарювання повинен бути обладнаний цілодобовими системами відеоспостереження за виробництвом і відпуском продукції, а їх відключення буде підставою для відкликання ліцензії. Зараз спирт легально виробляють тільки заводи ДП "Укрспирт".

Наприкінці січня в Міністерстві економіки повідомляли, що з 35 заводів концерну "Укрспирт" 20 підприємств не можуть виготовляти спирт.