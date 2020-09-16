Рада призначила ексрегіонала Горбаля членом Ради НБУ

Верховна Рада на засіданні 16 вересня призначила колишнього регіонала Василя Горбаля членом Ради Національного банку України.

Рішення підтримали 249 нардепів, оголосив спікер паралменту Дмитро Разумков.

Голова фінкомітету Данило Гетманцев повідомив, що Горбаль був обраний з чотирьох претендентів.

"Це людина, яка все життя пропрацювала в банківській сфері. Йому довіряють банкіри. Я переконаний, що з тих кандидатур, які були подані, це найкраща кандидатура", - запевнив Гетманцев.

Окрім цього, Верховна Рада звільнила Віру Ричаківську з посади члена Ради НБУ у зв'язку з закінченням строку її повноважень.

Василь Горбаль був народним депутатом IV, V і VI скликань. Входив до складу фракції "За єдину Україну", згодом став членом Партії регіонів.

У 2004 році активно займався виборчою кампанією кандидата на посаду президента Віктора Януковича.

На виборах-2006 Горбаль знову став народним депутатом України. Мандат і депутатський значок йому забезпечило 37 місце в списку тієї ж Партії регіонів.

Навесні 2010 року, після того як президентом був обраний лідер ПР Віктор Янукович, Горбаля призначили губернатором Львівської області.Звільнили його 21 грудня 2010-го (за неофіційною версією - через низькі результати, отримані Партією регіонів на Львівщині на місцевих виборах 2010 року).

Восени 2012 року Горбаль знову балотувався до Верховної Ради VII скликання самовисуванцем за одномандатним округом №221 у Києві, проте програв представнику "Батьківщини" Леонідові Ємцю.

Відповідно до Закону "Про Національний банк України", до складу Ради НБУ входять чотири члени від Верховної Ради, чотири члени від президента України, а також голова НБУ за посадою.

Нагадаємо, що Горбаль вже претендував на посаду члена Ради НБУ в минулому році.

10 вересня його кандидатуру підтримали в Комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики.