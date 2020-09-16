Федоров хоче запустити проєкт з масової ліквідації непотрібних довідок

Міністр вважає, що зараз для цього не вистачає комунікаційного сигналу.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров хоче запустити окремий національний проєкт з ліквідації непотрібних довідок для отримання послуг.

Про це міністр повідомив в офіційному Telegram-каналі.

"Думаю запустити готельний нац. проєкт з масової ліквідації непотрібних документів для отримання послуг. Ми робимо це і так, але немає сфокусованого комунікаційного сигналу, який частіше сильніше впливає на чиновників, ніж закон", - написав Федоров.

Також міністр прокоментував скасування парламентом довідки про несудимість для реєстрації кандидатів в депутати.

"Верховна Рада скасувала довідку про несудимість для реєстрації кандидатів у депутати на місцеві вибори.Ця довідка - зайве нагромадження і ускладнення процесу...Такі рудименти потрібно викорінювати максимально з нашої з вами життя.Бігати повинні дані, а не люди", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, у квітні Кабмін прийняв постанову про реалізацію експериментального проєкту відображення паспортної інформації в мобільному додатку "Дія".Нововведення дозволяє використовувати на території України паспорт у смартфоні замість ID-карти і біометричного закордонного паспорта.