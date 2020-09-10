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Комітет ВР підтримав кандидатуру колишнього регіонала Горбаля на посаду члена Ради НБУ

Горбаль був нардепом від Партії регіонів, а також губернатором Львівської області за часів Януковича.

Комітет ВР підтримав кандидатуру колишнього регіонала Горбаля на посаду члена Ради НБУ
Василий Горбаль
Фото: Сергей Нужненко

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав кандидатуру Василя Горбаля на посаду члена Ради Національного банку України.

Про це написала у Facebook народна депутатка України Альона Шкрум.

"Комітет з податкової та банківської політики підтримав кандидатуру пана Василя Горбаля на вакантну посаду члена Ради НБУ. За кандидатуру пана Горбаля проголосували 24 члени Комітету, в тому числі і я. Три депутати утрималися", - заявила Шкрум.

Василь Горбаль був народним депутатом IV, V і VI скликань. Входив до складу фракції "За єдину Україну", згодом став членом Партії регіонів.

У 2004 році активно займався виборчою кампанією кандидата на посаду президента Віктора Януковича.

На виборах-2006 Горбаль знову став народним депутатом України. Мандат і депутатський значок йому забезпечило 37 місце в списку тієї ж Партії регіонів.

Навесні 2010 року, після того як президентом був обраний лідер ПР Віктор Янукович, Горбаля призначили губернатором Львівської області.Звільнили його 21 грудня 2010-го (за неофіційною версією - через низькі результати, отримані Партією регіонів на Львівщині на місцевих виборах 2010 року).

Восени 2012 року Горбаль знову балотувався до Верховної Ради VII скликання самовисуванцем за одномандатним округом №221 у Києві, проте програв представнику "Батьківщини" Леонідові Ємцю.

Нагадаємо, у 2019 році Горбаль уже претендував на посаду члена Ради НБУ.

Відповідно до Закону "Про Національний банк України", до складу Ради НБУ входять чотири члени від Верховної Ради, чотири члени від президента України, а також голова НБУ за посадою.

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