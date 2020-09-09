Тристороння контактна група провела позачергове засідання

Учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора ОБСЄ.

9 вересня відбулося позачергове засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції. Зустріч провели з метою недопущення зриву "всеосяжного перемир'я".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"З метою недопущення зриву режиму повного та всеосяжного припинення вогню у середу, 9 вересня, відбулося позачергове засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції", - йдеться в повідомленні.

В Офісі президента зазначили, що учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора вiд ОБСЄ.

Також ОБСЄ вкотре підтвердила безпідставність будь-яких звинувачень на адресу Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми в період з 5 липня до 2 вересня.

Українська сторона запевнила, що забезпечить питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції.

"Сьогоднішній день дає нам надію, що режим припинення вогню буде виконуватися й надалі усіма сторонами. З цією метою українська сторона буде задіювати будь-які механізми як у рамках ТКГ, так і в рамках Нормандського формату, які дозволять зберегти життя українських військовослужбовців та мирного населення. Ми залишаємося повністю відданими мирному процесу та виконанню досягнутих домовленостей", - заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Нагадаємо, 6 вересня відбулася розширена нарада керівництва української делегації в Тристоронній контактній групі через публічні погрози бойовиків обстріляти позиції ООС.

Раніше повідомлялося, що 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.