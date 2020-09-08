Зеленський хоче їздити Україною, скільки "вистачить сил" і перевіряти "Велике будівництво"

"Так, це не мої повноваження, але я хочу відповідати за те, що у нас відбувається".

Президент Володимир Зеленський вважає головним своїм повноваженням нести відповідальність за те, що відбувається в країні, і тримати слово перед українським народом.

Про це він заявив під час похздки на Сумщину, повідомляє Офіс президента.

"Я - президент усієї країни. Для мене Суми - таке саме місто, як і Київ, Кривий Ріг і як Львів. Як будь-яке місто України. Мені не все одно щодо тих програм, які ми запроваджуємо. Мені не все одно, що з ними відбувається. Коли я кажу, що ми будуємо 160 кілометрів доріг на Сумщині, - мені не все одно... Мені потім тримати відповідь перед людьми", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що хоче на власні очі побачити, якої якості споруджують дороги, як побудовані школи та садки, на які виділяють бюджетні кошти.

"Згідно з Конституцією, мене обрав народ України, і я відповідальний за те, що будується в країні. Так, це не мої повноваження, але я хочу відповідати за те, що у нас відбувається. І це найголовніше повноваження президента. Скільки мене вистачить, стільки я буду їздити, буду перевіряти. Подобається це комусь чи ні", - наголосив Зеленський.

Він також розповів, що в рамках робочої поїздки до Сумської області відвідав Меморіал героям Антитерористичної операції та поспілкувався там з рідними загиблих воїнів, у яких є невирішені проблеми та запитання до влади.

Нагадаємо, національна програма "Велике Будівництво", ініційована президентом, стартувала по всій Україні 1 березня 2019 року. Програмою передбачено до кінця року побудувати і капітально відремонтувати як мінімум 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів, 100 лікарень, а також 6500 км доріг. Також до програми вирішили внести системи зрошення на півдні країни.

Об'єкти "Великого Будівництва" доступні на онлайн-карті, у програми є також Telegram-канал, в якому підписники можуть стежити за перебігом робіт.

У травні на пресконференції Зеленський заявив, що хотів би стати президентом, при якому в Україні побудують всі дороги.

Зазначимо, що Комітет виборців України заявив, що президент використовує службові поїздки в регіони для агітації за політичну партію "Слуга народу". Так, 19 серпня під час робочої поїздки до Запоріжжя та 20 серпня під час поїздки до Херсона на сцені, де виступав президент, була партійна символіка, а сам Зеленський виступав на тлі банерів із логотипом "Слуги народу" та написом "Зе! місцеві". Зеленський заперечив, що використовує службові поїздки для агітації та запропонував КВУ "побудувати міст замість нього".