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Кулеба: Змінювати закон про освіту Україна не збирається

Україна виконала рекомендації Венеціанської комісії.

Кулеба: Змінювати закон про освіту Україна не збирається
Фото: EPA/UPG

Україна виконала рекомендації Венеціанської комісії й не буде більше змінювати закон "Про освіту" на вимогу інших країн.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної з главою МЗС Румунії Богданом Ауреску пресконференції, повідомляє Укрінформ.

"Коли закон "Про освіту" був ухвалений, Венеціанська комісія Ради Європи висловила низку зауважень до нього, Україна внесла зміни до цього закону і виконала рекомендації Венеціанської комісії. Ми не плануємо більше змінювати цей закон, щоб задовольняти вимоги тих чи інших країн, але ми абсолютно налаштовані забезпечити імплементацію цього закону таким чином, щоб інтереси України і конкретно в цьому випадку інтереси Румунії були захищені", - сказав Кулеба.

Водночас він нагадав, що перехід на нову систему освіти для шкіл з мовою викладання національних меншин перенесено на 2023 рік і ще є час, щоб забезпечити адаптацію.

"Україна налаштована вирішувати в дусі взаємної поваги до національних інтересів України та Румунії всі проблемні питання, включаючи такі чутливі, як питання національних меншин. Ми поважаємо позицію Бухареста щодо питань захисту прав національних меншин, я бачу, що Бухарест поважає позицію Києва в цьому питанні і ми готові вести діалог", - підкреслив очільник українського МЗС.

Нагадаємо, закон "Про освіту" набув чинності 28 вересня 2017 року. Закон, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська.

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