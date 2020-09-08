Суд у Росії продовжив арешт українському активісту Олегові Приходьку

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону 7 вересня на три місяці продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для українського активіста Олега Приходька.

Про це повідомляє громадське об’єднання "Кримська солідарність".

Зазначається, що адвокат клопотав про розгляд доказів захисту, але суддя переніс їх розгляд на 16 вересня, "зважаючи на необхідність звільнити залу суду для інших підсудних".

На судовому засіданні був присутній консул України у Ростові-на-Дону Юрій Довгуля.

"Судді повернулися після наради, повторно зачитавши звинувачення підсудному. Продовження запобіжного заходу на три місяці було затверджено, оскільки суд вважає, що Приходько може переховуватися, а також є загрозою для свідків і суспільства. Його вік (Приходькові 61 рік - ред.), стан здоров'я та наявність сім'ї не є достатніми підставами для припинення перебування Приходька під вартою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Олега Приходька затримали 9 жовтня після обшуку в його будинку в селищі Оріхове Сакського району. У його гаражі нібито виявили тротилову шашку із запалом для ручних гранат у металевій оболонці з-під вогнегасника з елементами ураження у вигляді зварювальних електродів. Приходько стверджує, що все це йому підкинули.

Його підозрюють у підготовці підриву будівлі міської адміністрації міста Саки. За версією звинувачення, Приходько виготовив вибуховий пристрій, щоб підірвати міську адміністрацію Сак, аби вплинути на органи влади, щоб ті прийняли рішення про входження Криму до складу України. Проти нього порушили кримінальну справу за статтею 205 КК РФ (підготовка теракту) і за статтею 223-1 КК РФ (незаконне виготовлення вибухових речовин).

Приходько свою провину заперечує і вважає цю справу політичним переслідуванням за його проукраїнську позицію.