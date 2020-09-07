Мер Києва заявив, що заборгованість із виплати зарплати транспортникам вже склала понад 77 мільйонів гривень.

Міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв оприлюднити список депутатів Київради, які не проголосують за виділення коштів транспортникам.

Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на пресконференцію Кличка.

Мер заявив, що на минулому засіданні Київрада знову не ухвалила рішення про додаткове фінансування комунальних підприємств-перевізників – для виплати заробітних плат працівникам метрополітену та "Київпастрансу". Тому працівники транспортної сфери ризикують залишитися без зарплат, через втрату доходів підприємств під час карантину.

"Щоб забезпечити стабільну роботу метрополітену і своєчасну виплату зарплат, обсяги бюджетних асигнувань підприємству потрібно збільшити на 162 мільйони гривень. А в "Київпастрансі" заборгованість із виплати зарплати вже склала понад 77 мільйонів гривень", - сказав Кличко.

Мер столиці зазначив, що профспілки, які неодноразово зверталися до Київради забезпечити роботу транспортної сфери та надання послуг з перевезення киян, вимагають оприлюднити прізвища всіх депутатів, які не голосували за таке рішення.

"Бо когось "випадково" не було в залі. Хтось не "доїхав", а хтось – проігнорував голосування. А більшість же з нинішніх депутатів знову йдуть на вибори. І знову будуть розказувати киянам, як захищатимуть їхні інтереси і розвиток столиці. Тому, якщо на засіданні цього тижня ми не ухвалимо рішення про фінансову підтримку підприємств-перевізників, – буде опублікований увесь список – хто і як із депутатів голосував. І потім нехай пояснюють людям свої політичні мотиви!", - додав Кличко.

Нагадаємо, у червні Кличко заявляв про високу ймовірність введення повторних обмежень на роботу громадського транспорту.