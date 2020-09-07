Міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв оприлюднити список депутатів Київради, які не проголосують за виділення коштів транспортникам.
Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на пресконференцію Кличка.
Мер заявив, що на минулому засіданні Київрада знову не ухвалила рішення про додаткове фінансування комунальних підприємств-перевізників – для виплати заробітних плат працівникам метрополітену та "Київпастрансу". Тому працівники транспортної сфери ризикують залишитися без зарплат, через втрату доходів підприємств під час карантину.
"Щоб забезпечити стабільну роботу метрополітену і своєчасну виплату зарплат, обсяги бюджетних асигнувань підприємству потрібно збільшити на 162 мільйони гривень. А в "Київпастрансі" заборгованість із виплати зарплати вже склала понад 77 мільйонів гривень", - сказав Кличко.
Мер столиці зазначив, що профспілки, які неодноразово зверталися до Київради забезпечити роботу транспортної сфери та надання послуг з перевезення киян, вимагають оприлюднити прізвища всіх депутатів, які не голосували за таке рішення.
"Бо когось "випадково" не було в залі. Хтось не "доїхав", а хтось – проігнорував голосування. А більшість же з нинішніх депутатів знову йдуть на вибори. І знову будуть розказувати киянам, як захищатимуть їхні інтереси і розвиток столиці. Тому, якщо на засіданні цього тижня ми не ухвалимо рішення про фінансову підтримку підприємств-перевізників, – буде опублікований увесь список – хто і як із депутатів голосував. І потім нехай пояснюють людям свої політичні мотиви!", - додав Кличко.
Нагадаємо, у червні Кличко заявляв про високу ймовірність введення повторних обмежень на роботу громадського транспорту.