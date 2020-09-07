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Саакашвілі прокоментував своє фото з Богданом: "Я повністю підтримую президента Зеленського"

"У себе вдома, за дружнім столом, я можу обговорювати будь-які теми з ким завгодно".

Саакашвілі прокоментував своє фото з Богданом: "Я повністю підтримую президента Зеленського"
Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі заявив, що не збирається створювати з колишнім головою Офісу президента Андрієм Богданом спільних проєктів найближчим часом.

Так він прокоментував своє фото з ексголовою Офісу президента Андрієм Богданом.

"У зв'язку з реакцією на мою вчорашню фотографію з Лізою Ясько та Андрієм Богданом. Особливо про Андрія Богдана, оскільки це викликало найбільшу реакцію. У мене з Андрієм дружні відносини, рівно так само як і з багатьма іншими з різними політичними бекграундами. У себе вдома, за дружнім столом, я можу обговорювати будь-які теми з ким завгодно", - написав Саакашвілі.

Він наголосив, що жодних спільних політичних і партійних проєктів з ексголовою ОП найближчим часом створювати не збирається, але це "не заважає їхньому спілкуванню".

"Політично моя позиція абсолютно зрозуміла. Я повністю підтримую президента Зеленського і намагаюся бути корисним народу України в розробці перетворень і реформ, чим і активно зараз займаюся", - зазначив Саакашвілі.

Він також додав, що підтримує багатьох перспективних - особливо молодих - політиків і з команди Зеленського, і загалом по Україні і хоче, щоб нове покоління "було більш успішним, ніж усі попередні".

Нагадаємо, 27 серпня Саакашвілі заявив, що вирішив повернутися у Грузію, щоб "активно включитися у виборчу кампанію". При цьому він зазначив, що одночасно продовжить виконувати обов'язки голови виконавчого комітету Національної ради реформ в Україні.

7 травня президент Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ, який він перейменував на Офіс простих рішень та результатів. Саакашвілі заявив, що Україну "потрібно витягувати з болота". А зробити це, на його думку, може тільки Зеленський.

Богдан був одним із перших кадрових призначень Зеленського. До призначення в Адміністрацію (пізніше – Офіс) президента Богдан був адвокатом олігарха Ігоря Коломойського. 11 лютого 2020 року президент підписав указ про звільнення Богдана з посади голови Офісу президента. Новим главою ОП став Андрій Єрмак, який раніше був помічником Зеленського.

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