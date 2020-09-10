ДБР викликало Богдана на допит

Державне бюро розслідувань викликало на допит ексголову Офісу президента Андрія Богдана.

Про це повідомляють на сайті ДБР.

Зазначають, що 9 вересня 2020 року "в інтерв'ю одному з видань" ексголова ОП оприлюднив інформацію про нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами щодо статусу Криму, авіасполучення з Росією, обміну полоненими та ряду інших, які не передбачені законодавством України або іншими директивами верховного головнокомандувача Збройних сил України.

"З огляду на суспільну значущість порушених питань, слідчі ДБР запрошують Андрія Богдана для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним фактів у якості свідка",- йдеться в повідомленні.

У ДБР також зазначили, що уже відправили повістку про виклик на адресу його реєстрації.

Нагадаємо, в інтерв'ю Дмитру Гордону Богдан говорив, що іноземні спецслужби вірять в існування домовленості між Україною і Росією про спільні поступки. За його словами, цей план нібито був складений за підсумками переговорів нинішнього голови ОП Андрія Єрмака з російською стороною.

"Я не бачив цього документа, але серед дипломатів і спецслужб багато разів зустрічав згадку про нього. У ньому є чи 12, чи то 13 пунктів. Але в це вірять усі іноземні спецслужби... Це якийсь алгоритм дій. "Ми вам - кораблі, ви нам - воду в Крим; ми вам - полонених, ви нам - пряме авіасполучення; ми вам - $ 3 млрд за рішенням суду, а ви нам - щось", - сказав він.

Богдан також розповідав, що влада України розраховує на те, що Росія "виплатить багатомільйонні компенсації" за окупацію Криму і агресію на Донбасі.

Богдан був одним із перших кадрових призначень Зеленського. До призначення в Адміністрацію (пізніше – Офіс) президента Богдан був адвокатом олігарха Ігоря Коломойського.

11 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Богдана з посади голови ОП. Новим головою ОП став Андрій Єрмак, який раніше був помічником Зеленського.

В інтерв'ю ЗМІ Зеленський розповів, що колишнього голову його офісу "зіпсувала влада". Богдан через фейсбук відповів на інтерв'ю президента, що "правила ділової етики не дозволяють порядним людям коментувати період спільної діяльності" і він не буде цього робити. Водночас він різко відповів на слова про те, що Зеленський врятував його від влади. "Що стосується позбавлення мене влади – так, я Вам вдячний, тому що моє ім'я не буде мати відношення до хаосу, у який Ви кидаєте країну", – написав Богдан.

11 серпня у Києві підпалили "теслу" Богдана, в якій знімався Зеленський.