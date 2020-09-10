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Кабмін скасував дозвіл на в'їзд іноземцям в Україну з метою транзиту

Установлено також, що з метою навчання можуть в'їхати тільки студенти вишів. 

Кабмін скасував дозвіл на в'їзд іноземцям в Україну з метою транзиту
Фото: dpsu.gov.ua

Кабінет Міністрів 9 вересня вніс зміни в перелік винятків для іноземців, яким не заборонено в’їзд в Україну.

Про це повідомили на сторінці МВС у Facebook.

"Особи, які є одним із подружжя, батьками, дітьми, бабою або дідом громадянина України, підпадають під виняток про заборону в’їзду", - йдеться в повідомленні.

Дитиною вважається особа до досягнення повноліття.

Натомість скасовується норма, що передбачала можливість в’їзду в Україну іноземців, які прямували територією нашої держави транзитом.

Окрім того, приїхати з метою навчання можна тільки тим, хто здобуває освіту у вищих навчальних закладах. 

Нагадаємо, що 27 серпня Кабінет Міністрів достроково заборони в'їзд іноземців на територію України. Спочатку планувалося, що це відбудеться з 29 серпня, однак заборона набула чинності вже з опівночі 28 серпня. Потрапити в Україну можуть тільки окремі категорії іноземців, преференції діють для громадян Білорусі. Заборона була введена на місяць - до 28 вересня.

25 серпня стало відомо, що Кабінет Міністрів розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземців, але йшлося тільки про країни червоної зони. Водночас президент Володимир Зеленський просив, щоб для громадян сусідньої Білорусі передбачили пом’якшені умови в’їзду.

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