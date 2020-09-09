Что не так с выкупом "варрантов Яресько"
Что не так с выкупом "варрантов Яресько"
У Києві невідомі побили колишнього політв’язня Кремля Балуха (оновлено)
У Києві невідомі побили колишнього політв’язня Кремля Балуха (оновлено)
В поліції розповіли деталі про побиття Балуха
В поліції розповіли деталі про побиття Балуха
Стало відомо, чому Марію Колесникову хотіли вивезти в Україну
Стало відомо, чому Марію Колесникову хотіли вивезти в Україну
Александр Корниенко: «Основных кандидатов в облсоветы, в горсоветы мы обсуждаем, и президент их тоже смотрит»
Александр Корниенко: «Основных кандидатов в облсоветы, в горсоветы мы обсуждаем, и президент их тоже смотрит»
У Білорусі заявили, що Марію Колесникову затримали на кордоні з Україною
У Білорусі заявили, що Марію Колесникову затримали на кордоні з Україною
Білоруси почали створювати загони самооборони
Білоруси почали створювати загони самооборони
У матчі Першої ліги сталася масова бійка гостьових ультрас із поліцією
У матчі Першої ліги сталася масова бійка гостьових ультрас із поліцією
Лукашенко пояснив затримання Колесникової
Лукашенко пояснив затримання Колесникової
ГоловнаСвіт

Борис Джонсон сподівається, що світ оговтається від коронавірусу "до Різдва"

За кілька хвилин до того головний лікар королевства Кріс Уітті повідомив, що "обмеження не зникнуть магічним чином".

Борис Джонсон сподівається, що світ оговтається від коронавірусу "до Різдва"
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не втрачає надії, що ситуація з коронавірусом у світі може "нормалізуватися до Різдва".

Про це повідомляє британське видання The Independent.

Зазначається, що таку заяву голова британського уряду зробив сьогодні під час пресконференції, присвяченій ситуації з пандемією. Його слова збентежили слухачів, оскільки головний лікар королевства Кріс Уітті за кілька хвилин до того, коментуючи проблеми з тестуванням на зараження COVID-19, повідомив, що "обмеження не зникнуть магічним чином".

"Період з цього моменту до весни буде важким, тому що це респіраторний вірус. Я думаю, що з точки зору існуючих обмежень, люди повинні розглядати це як наступний відрізок часу, який може тривати не багато місяців, але навряд чи він закінчиться всього за два або три тижні", - сказав Уітті.

Але, коли його запитали, чи буде "скасоване" Різдво, більш оптимістичний Джонсон відповів: "Я все ще сподіваюся, як я вже говорив раніше, що у багатьох відношеннях ми зможемо повернути деякі аспекти нашого життя до нормального стану вже "до Різдва".

Нагадаємо, у Великій Британії з наступного понеділка забороняють збиратися у групи більш ніж по шість людей. Таке рішення ухвалено на фоні різкого зростання числа заражень COVID-19.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також