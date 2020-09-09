Борис Джонсон сподівається, що світ оговтається від коронавірусу "до Різдва"

За кілька хвилин до того головний лікар королевства Кріс Уітті повідомив, що "обмеження не зникнуть магічним чином".

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не втрачає надії, що ситуація з коронавірусом у світі може "нормалізуватися до Різдва".

Про це повідомляє британське видання The Independent.

Зазначається, що таку заяву голова британського уряду зробив сьогодні під час пресконференції, присвяченій ситуації з пандемією. Його слова збентежили слухачів, оскільки головний лікар королевства Кріс Уітті за кілька хвилин до того, коментуючи проблеми з тестуванням на зараження COVID-19, повідомив, що "обмеження не зникнуть магічним чином".

"Період з цього моменту до весни буде важким, тому що це респіраторний вірус. Я думаю, що з точки зору існуючих обмежень, люди повинні розглядати це як наступний відрізок часу, який може тривати не багато місяців, але навряд чи він закінчиться всього за два або три тижні", - сказав Уітті.

Але, коли його запитали, чи буде "скасоване" Різдво, більш оптимістичний Джонсон відповів: "Я все ще сподіваюся, як я вже говорив раніше, що у багатьох відношеннях ми зможемо повернути деякі аспекти нашого життя до нормального стану вже "до Різдва".

Нагадаємо, у Великій Британії з наступного понеділка забороняють збиратися у групи більш ніж по шість людей. Таке рішення ухвалено на фоні різкого зростання числа заражень COVID-19.