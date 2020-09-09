Ще чотири арабські країни готові нормалізувати відносини з Ізраїлем, - Лаудер

Це дозволить покращити відносини не лише з країнами Близького Сходу, а й Європи.

Ще чотири арабські країни готові нормалізувати відносини з Ізраїлем. Про це під час Київського єврейського форуму повідомив президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер.

Як він пояснив, нині прикладом ОАЕ (які після 48 років бойкоту розморозили відносини з Ізраїлем) хоче скористатися чимало близькосхідних держав.

"Ізраїль веде перемовини з трьома чи чотирма державами регіону. Я не можу називати, що це за країни, однак можу зазначити, що ми про це дізнаємося в найближчі пів року - рік", - сказав американський філантроп.

Лаудер зауважив, що для деяких арабських держав у питанні нормалізації взаємовідносин з Ізраїлем важливим є вирішення палестинського питання. Водночас, за його словами, за кілька років це питання можна буде залагодити. Це дозволить покращити відносини не лише з країнами Близького Сходу, а й Європи.

"Вірю, що на цьому треку ми можемо успішно розвиватися. Це стосується не лише Близького Сходу, а й Європи та інших регіонів. Така консолідація значно вплине, зокрема, на агресивну політику Ірану", - наголосив Лаудер.

Як повідомлялося, 8-9 вересня в Києві проходить Другий Київський єврейський форум. Захід відбувається в онлайн-режимі через коронавірус. Перший Kyiv Jewish Forum відбувся у травні минулого року за участю більш ніж 500 делегатів з багатьох куточків світу, зокрема: з Ізраїлю, США, Канади та Європи.

Нагадаємо, раніше керівництво Ірану звинуватило Об'єднані Арабські Емірати у зраді "світу ісламу" через угоду з Ізраїлем. Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вважає, що ОАЕ зрадили ісламський світ і палестинців, досягнувши угоди про нормалізацію відносин з Ізраїлем.

13 серпня Ізраїль та ОАЕ підписали історичну угоду про нормалізацію відносин між країнами. У спільній заяві президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та принца Мохаммеда Бін Заїда йдеться, що сторони сподіваються на те, що "історичний прорив сприятиме миру на Близькому Сході". Як результат, Ізраїль заморозить плани анексії територій на Західному березі Йордану. Таким чином, ОАЕ скасували економічний бойкот Ізраїлю, який тривав 48 років.