Антон Родненков: Марія Колесникова, ймовірно, буде звільнена

Один з лідерів білоруської опозиції, Марія Колесникова, ймовірно, буде звільнена. Про це в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua заявили представники Координаційної ради Республіки - Антон Родненков і Іван Кравцов, які раніше перейшли український кордон.

За їх словами, білоруські силовики, проваливши спецоперацію по видворенню Колесникової в Україну, опинилися в складній ситуації.

"Вони самі себе загнали в глухий кут. Видворити її зараз в якусь іншу країну - абсурдно, дивно і навіть ніяково. При цьому, затримувати її за фактом порушення правил переходу кордону теж якось дивно. Тобто, вони зараз у складній ситуації. Швидше за все, їм все це теж не подобається. Ми очікуємо звільнення Марії Колесникової", - сказав Родненков.

Опозиціонери також зазначили, що навіть при відсутності Марії Колесникової білоруський протест не захлинеться. Опозиціонери відзначають: нині рух політично еволюціонує.

"Протести децентралізовані. Вони йдуть знизу. У цьому сенсі Марія Колесникова показує свою прихильність тим загальним цілям, які були проголошені білоруським народом. Сам факт її перебування на території Білорусі, навіть при обмеженні її свободи, - це дуже багато. Більш того, це показує її героїзм, що ще більше робить її лідером. У цього протесту немає лідерів. Протест приймає різні форми. Він еволюціонує", - вважають Родненков і Кравцов.

У той же час, відповідаючи на питання LB.ua про те, чи може Марія Колесникова піти на поводу у місцевого КДБ, погодитися на умови спецслужби, Родненков і Кравцов однозначно назвали подібне "малоймовірним".

Нагадаємо, інформація про те, що з Кравцовим і Родненковим був утрачений зв'язок, з'явилася 7 вересня після повідомлення про викрадення однієї з лідерок білоруської опозиції Марії Колесникової в центрі Мінська. Уранці 8 вересня державне ЗМІ Білорусі БЕЛТА заявило, що Колесникову нібито затримали під час спроби перетнути кордон з Україною. У білоруській прикордонній службі також заявили, що вона буцімто намагалася зробити це незаконно.

У Державній прикордонній службі в коментарі LB.ua заявили, що Колесникова не прибувала в українські прикордонні пункти пропуску, а також що Родненков і Кравцов проходили необхідні заходи прикордонного контролю.

ЗМІ повідомили, що Колесникова порвала свій паспорт, щоб її примусово не відправили з Білорусі в Україну. Про те, що Колесникова умисне унеможливила свій виїзд за кордон, повідомив і заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко: "Це було насильницьке видворення з рідної країни. Марію Колесникову не вдалося видворити з Білорусі через те, що ця смілива жінка зробила дії по унеможливленню її переміщення через кордон".

Він додав, що Родненков і Кравцов також виїхали з Білорусі "не з власної волі". Згодом у Держприкордонслужбі України в коментарі LB.ua також повідомили, що Родненкова та Кравцова пропустили на територію України.