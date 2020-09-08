Родненков і Кравцов поки що не планують просити політичного притулку в Україні

Прессекретар Координаційної ради Білорусі Антон Родненков і виконавчий секретар Іван Кравцов поки не планують просити політичного притулку в Україні.

Про це вони розповіли на прес-конференції в "Укрінформі".

"Ні ми не планували", - сказав Родненков журналістам.

Відповідаючи на питання, чому Родненков та Кравцов після перетину кордону не вчинили так як Марія Колесникова, Родненков відповів, що "не зміг зважитися на це".

"Марія - дуже сильна людина, я захоплююся їй. Це сильний вчинок, на який вона зважилася. Тому вона один з лідерів опозиції, а я прес-секретар", - сказав він.

Нагадаємо, інформація про те, що з Кравцовим і Родненковим був утрачений зв'язок, з'явилася 7 вересня після повідомлення про викрадення однієї з лідерок білоруської опозиції Марії Колесникової в центрі Мінська. Уранці 8 вересня державне ЗМІ Білорусі БЕЛТА заявило, що Колесникову нібито затримали під час спроби перетнути кордон з Україною. У білоруській прикордонній службі також заявили, що вона буцімто намагалася зробити це незаконно.

У Державній прикордонній службі в коментарі LB.ua заявили, що Колесникова не прибувала в українські прикордонні пункти пропуску, а також що Родненков і Кравцов проходили необхідні заходи прикордонного контролю.

ЗМІ повідомили, що Колесникова порвала свій паспорт, щоб її примусово не відправили з Білорусі в Україну. Про те, що Колесникова умисне унеможливила свій виїзд за кордон, повідомив і заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко: "Це було насильницьке видворення з рідної країни. Марію Колесникову не вдалося видворити з Білорусі через те, що ця смілива жінка зробила дії по унеможливленню її переміщення через кордон".

Він додав, що Родненков і Кравцов також виїхали з Білорусі "не з власної волі". Згодом у Держприкордонслужбі України в коментарі LB.ua також повідомили, що Родненкова та Кравцова пропустили на територію України.