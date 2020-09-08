Білоруси почали створювати загони самооборони

Їх основне завдання - слідкувати за безпекою учасників мирних акцій і маршів, захищати їх.

Білоруська опозиція почала формувати загони народних дружин і самооборони.

Про це повідомляє Telegram-канал "NEXTA Live".

Планується, що групи дружинників складатимуться з 10-15 осіб.

"По можливості встановлюйте власні системи відеоспостереження (зараз це дешево). Всі камери, які працюють на карателів, повинні бути виведені з ладу або зафарбовані", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдання дружини - моніторити ситуацію. При появі силовиків - попереджати про це протестувальників через загальні чати.

"Якщо зібралися когось затримувати або знімати прапор: масово виходите всім двором, знімайте прислужників на відео, зривайте з них маски, стаєте в зчіпки", - повідомляє "NEXTA Live".

Крім того, одне з головних завдань самооборони - слідкувати за безпекою учасників мирних акцій і маршів, захищати їх.

"Радимо носити маски та непомітний одяг, а також придумати свої власні відзнаки: особливі пов'язки, візерунки на масках, унікальні бейджі і т.д. По завершенні акцій ці позначки найкраще знімати, коли ви прямуєте додому", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, з 9 серпня, відколи в Білорусі почалися акції протесту після президентських виборів, у країні було затримано понад 10 тисяч людей, причому близько 450 осіб зазнали катувань.

Акції тривають уже 30-й день. Люди вимагають відставки Лукашенка, який, за офіційними результатами виборів, отримав понад 80% голосів.

За даними ООН, під час акцій протесту четверо людей загинули. МВС Білорусі раніше повідомило про загибель трьох демонстрантів. Правозахисники заявляли про щонайменше п’ять жертв.

Лукашенко вважає фото постраждалих протестувальників "постановочними кадрами" і залякує білорусів "введенням військ НАТО".