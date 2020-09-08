Геращенко про Колесникову: "Це було насильницьке видворення з рідної країни"

За словами заступника голови МВС, спроба перетину кордону з Україною Колесникової не була добровільним виїздом.

Заступник голови МВС Антон Геращенко прокоментував інформацію про затримання однієї з лідерок опозиції в Білорусі Марії Колесникової.

На його думку, нібито спроба перетину кордону з Україною Колесникової не була добровільним виїздом. Це ж стосується перетину кордону представниками Координаційної ради Антоном Родненковим та Іваном Кравцовим.

"Це було насильницьке видворення з рідної країни. Марію Колесникову не вдалося видворити з Білорусі, через те, що ця смілива жінка зробила дії по унеможливленню її переміщення через кордон", - відзначив він.

Геращенко додав, що Колесникова залишилася на території Республіки Білорусь, а відповідальність за її життя та здоров’я несе персонально Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, що вранці 7 вересня очевидиця повідомила, що невідомі в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що в квартирі Івана Кравцова провели обшук.

Увечері рідні Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. У міліції заяву прийняли.

Уранці 8 серпня державне ЗМІ Білорусі БЕЛТА заявило, що Колесникова нібито була затримана при спробі перетину кордону з Україною. В білоруській прикордонній службі також заявили, що Колесникова буцімто незаконно намагалася перетнути кордон.

У Державній прикордонній службі в коментарі LB.ua заявили, що Колесникова не прибувала в українські прикордонні пункти пропуску. Родненков і Кравцов проходять необхідні заходи прикордонного контролю.