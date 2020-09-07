Родичі Марії Колесникової подали заяву про її зникнення

"У міліції сказали, що заяву прийнято, Марію шукають".

Родичі білоруської опозиціонерки, члена Координаційної ради Білорусі Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення.

Про це у Twitter повідомив екскандидат в президенти Білорусі Віктор Бабарико.

"Родичі Марії Колесникової подали заяву в міліцію за фактом зникнення. У міліції сказали, що заяву прийнято, Марію шукають", - йдеться в повідомленні.

Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут. — Виктор Бабарико (@viktar_babaryka) September 7, 2020

Раніше пресслужба екскандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарико опублікувала відео, на якому зафіксовано момент затримання однієї із лідерок опозиції Білорусі Марії Колесникової.

Нагадаємо, що про викрадення Колесникової повідомила очевидиця. Вона побачила, як невідомі в масках силою саджають Марію в мікроавтобус. Телефон опозиціонерки не відповідає.

Згодом адвокат Колесникової Ілля Салей повідомив LB.ua, що зв'язок втрачено ще з кількома білоруськими опозиціонерами, зокрема з прессекретарем Координаційної ради Антоном Родненковим і виконавчим секретарем Координаційної ради Іваном Кравцовим.

Водночас інформація про затримання старшого віцепрезидента ЕРАМ Максима Богрецова не підтвердилася - він вийшов на зв'язок. Міліція Мінська заперечує затримання білоруської опозиціонерки. КДБ та Слідчий комітет інформацію не коментують.