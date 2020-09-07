Відбулася екстрена нарада української делегації ТКГ
Відбулася екстрена нарада української делегації ТКГ
Адвокат Колесникової розповів деталі про її зникнення
Адвокат Колесникової розповів деталі про її зникнення
Дві з шести країн відмовились від участі у військових навчаннях в РФ "Кавказ-2020"
Дві з шести країн відмовились від участі у військових навчаннях в РФ "Кавказ-2020"
Мер Умані: "Те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів - це міф"
Мер Умані: "Те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів - це міф"
Актора і співака DZIDZIO знову побили й обікрали в Києві
Актора і співака DZIDZIO знову побили й обікрали в Києві
У Білорусі повідомили про викрадення Марії Колесникової (оновлено)
У Білорусі повідомили про викрадення Марії Колесникової (оновлено)
У Мінську на протест вийшли близько 100 000 людей, почалися масові затримання (оновлено)
У Мінську на протест вийшли близько 100 000 людей, почалися масові затримання (оновлено)
​​МОЗ нагадав, як діяти, якщо з'явились симптоми коронавірусу
​​МОЗ нагадав, як діяти, якщо з'явились симптоми коронавірусу
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
ГоловнаСвіт

Родичі Марії Колесникової подали заяву про її зникнення

"У міліції сказали, що заяву прийнято, Марію шукають".

Родичі Марії Колесникової подали заяву про її зникнення
Фото: EPA/UPG

Родичі білоруської опозиціонерки, члена Координаційної ради Білорусі Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення.

Про це у Twitter повідомив екскандидат в президенти Білорусі Віктор Бабарико.

"Родичі Марії Колесникової подали заяву в міліцію за фактом зникнення. У міліції сказали, що заяву прийнято, Марію шукають", - йдеться в повідомленні.

Раніше пресслужба екскандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарико опублікувала відео, на якому зафіксовано момент затримання однієї із лідерок опозиції Білорусі Марії Колесникової.

Нагадаємо, що про викрадення Колесникової повідомила очевидиця. Вона побачила, як невідомі в масках силою саджають Марію в мікроавтобус. Телефон опозиціонерки не відповідає.

Згодом адвокат Колесникової Ілля Салей повідомив LB.ua, що зв'язок втрачено ще з кількома білоруськими опозиціонерами, зокрема з прессекретарем Координаційної ради Антоном Родненковим і виконавчим секретарем Координаційної ради Іваном Кравцовим.

Водночас інформація про затримання старшого віцепрезидента ЕРАМ Максима Богрецова не підтвердилася - він вийшов на зв'язок. Міліція Мінська заперечує затримання білоруської опозиціонерки. КДБ та Слідчий комітет інформацію не коментують. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також