У Туреччині стамбульського терориста засудили до 40 довічних термінів позбавлення волі

Також йому присудили додатково 1368 років позбавлення волі за спробу вбивства 79 осіб.

Турецький суд засудив чоловіка, який у 2017 році застрелив 39 людей у нічному клубі Стамбула, до 40 довічних термінів.

Про це пише Reuters.

Абдулкадир Машарипов, громадянин Узбекистану, був засуджений без права на дострокове звільнення за масове вбивство в нічному клубі Reina.

Турецька державна інформаційна агенція Anadolu також повідомила, що суд засудив його до ще 1368 додаткових років позбавлення волі за спробу вбивства 79 осіб і незаконну зброю.

"Ісламська держава" після теракту взяла на себе відповідальність, заявивши, що це був акт помсти за втручання Туреччини в Сирію. Турецька поліція заявляла, що терорист діяв від імені бойовиків.

Нагадаємо, що в новорічну ніч 39 людей загинули і 69 отримали поранення в результаті збройного нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі. Серед загиблих було 16 іноземців.

Стамбульського терориста Машарипова затримали в середині січня в Стамбулі. Повідомляли, що чоловік переховувався у квартирі свого знайомого. Відповідальність за теракт узяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Стамбульський терорист попросив про смертний вирок.

У лютому затримали підозрюваного в організації нападу на нічний клуб. Затриманим виявився громадянин Франції турецького походження. Його затримали в Стамбулі 12 лютого.

Підозрюваний орендував одну з квартир, де переховувався виконавець теракту Абдулкадир Машарипов.