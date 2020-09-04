У суді обрали присяжних підозрюваним у справі про вбивство Шеремета (доповнено)

У Шевченківському районному суді Києва обирали присяжних підозрюваним у справі про вбивство Павла Шеремета - Андрієві Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь.

Із семи кандидатів мали обрати п’ятьох присяжних - трьох основних і двох запасних. Про це повідомили на сторінці Free Dr Kuzmenko у Facebook.

Розглядалися такі кандидати:

Юрій Олександрович Федоренко Григорій Валерійович Фірсов Ганна Адольфівна Чупіна Людмила Михайлівна Яковенко Наталя Олександрівна Глоба Інна Леонідівна Крамаренко Юрій Іванович Михайленко

“Наймолодший з присяжних 1973 року народження. Старший - 1962. Троє - 1963 року народження, один - 1964 і один - 1965”, - додали на сторінці, присвяченій підтримці Кузьменко.

Доповнено. Першим на запитання сторони обвинувачення та захисту відповідав Юрій Федоренко. Він повідомив, що раніше двічі був присяжним у кримінальних справах. За його словами, він знайомий зі справою "з телебачення", але буде ухвалювати рішення тільки з матеріалів справи.

Григорій Фірсов також заявив, що був присяжним у кримінальних провадженнях - щодо шахрайських дій і про теракт. За його словами, він обізнаний про справу вбивства Шеремета "у межах, які є в інтернеті, телевізора в мене нема".

Людмила Яковенко зазначила, що наразі є безробітною, 23 роки працювала у банківській сфері. Брала і зараз бере участь у суді присяжних. Зокрема, в розгляді справи щодо вбивства журналіста Олеся Бузини.

Зрештою, суд обрав 5 кандидатів: Юрія Олександровича Федоренка, Григорій Валерійовича Фірсова, Людмилу Михайлівну Яковенко, Юрія Івановича Михайленка, Наталю Олександрівну Глобу. З них автоматизована система обере трьох основних присяжних.

Чупіна взяла самовідвід, Інні Крамаренко відвід заявили і сторона захисту, і сторона обвинувачення.

Нагадаємо, що 25 серпня Шевченківський районний суд Києва розпочав підготовче судове засідання у рамках розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. На засіданні було ухвалено, що справу за обвинуваченням Андрія Антоненка, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко розглядатиме суд присяжних.

18 серпня правоохоронці вручили обвинувальні акти підозрюваним Кузьменко та Антоненку. Захист Яни Дугарь від отримання документа відмовився.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го внаслідок вибуху машини. До грудня 2019-го в розслідуванні не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак 12 грудня підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Організатором убивства слідство назвало Антоненка, захопленого "ультранаціоналістичними ідеями". Правоохоронці заявили, що чоловік культивує "велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної приналежності". До свого задуму він нібито залучив Кузьменко та Дугарь, а також ряд невстановлених осіб.

21 травня стало відомо, що підозрюваним у справі змінили підозри з організаторів на виконавців. З підозр зникли згадки про "ультранаціоналістичні ідеї" та "велич арійської раси", а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб.

11 серпня Апеляційний суд відпустив волонтерку і лікарку Юлію Кузьменко під цілодобовий домашній арешт. Антоненка суд залишив під вартою до 13 вересня.