Фото: Lb.ua

Колегія суддів Приморського районного суду Одеси задовольнила клопотання адвокатів Сергія Стерненка стосовно відводу суддів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Клопотання про відвід суддів подав один з адвокатів Стерненка Микола Ореховський. Як повідомляє видання "Ґрати", суд мав би запитати в обвинувачуваного, чи хоче він, щоб справу слухало троє суддів чи один суддя. Але авторозподіл призначив одразу колегію суддів, що, на думку адвоката, вказує на втручання в систему автоматизованого документообігу та неправомірний розподіл справи.

Фото: Lb.ua

Колегія суддів, до складу якої входили судді Анжеліка Русева, Ірина Циб і Лариса Єршова, задовольнила клопотання адвокатів Стерненка сьогодні. Таким чином справу передадуть на новий авторозподіл.

Крім того, сьогодні адвокати подали заяву про злочин за спробу четвертого нападу на Стерненка. Про це йдеться на сторінці юридичної компанії «Міллер» у Facebook.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

«Вчора, 31.08.2020 біля приміщення Приморського районного суду міста Одеси, приблизно о 12:50 двоє осіб намагались облити Сергія Стерненка невідомою рідиною з чорної пляшки. Одразу після невдалого замаху на вчинення злочину ці двоє втекли в невідомому напрямку. Їх не було затримано. Проте на місці злочину була присутня третя особа, яка знімала все на відео і не намагалась втекти. Її було затримано та доставлено до відділу поліції для надання пояснень з приводу інциденту».

Також під Верховним Судом у Києві відбулася акція, учасники якої вимагали повернення судового розгляду з Одеси до Києва.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

"Адвокати Стерненка за нових обставин небезпеки клопотатимуть сьогодні ж до Верховного Суду про повернення розгляду справи по суті в Київ", - додали на сторінці організаторів акції у Facebook.

Нагадаємо, що у травні 2018 Стерненко вчинив спротив двом чоловікам, які намагалися на нього напасти. У результаті один з нападників отримав смертельне поранення та помер. Це був третій напад на Стерненка.

Через два роки активісту оголосили підозру в умисному вбивстві. За версією слідства, Стерненко, захищаючись під час нападу, поранив ножем двох людей, а потім наздогнав одного - Івана Кузнєцова - та завдав йому смертельного поранення. Тіло загиблого було знайдене майже за 100 м від місця першої сутички. Сам Стерненко в інтерв'ю LB.ua говорив, що вихопив ніж у одного з тих, хто на нього напав, і почав відмахуватися наосліп. Після цього нападники почали тікати, а через 30-40 хвилин один з них упав - у нього була рана на животі.

15 червня Стерненку призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 6 серпня Шевченківський райсуд міста Києва змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт. Термін запобіжного заходу минув у зв’язку із завершення терміну досудового розслідування.

13 серпня Сергій Стерненко повідомив, що справу направили до Приморського суду Одеси. За словами Стерненка, розгляд справи в Одесі небезпечний через імовірність нападів на нього.