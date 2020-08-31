Аваков: українські слідчі знайшли свідків, з показів яких видно невинуватість Марківа

Глава МВС повідомив про низку експертиз і слідчих експериментів, які дали результати.

Українські слідчі знайшли важливих очевидців, свідчення яких демонструють невинуватість ув'язненого в Італії Віталія Марківа.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"Наше слідство знайшло ряд свідків, важливих для встановлення картини загибелі журналістів і які дають покази, з яких чітко видно невинуватість Віталія Марківа", - заявив голова МВС.

За словами Авакова, одна зі свідків - колишня прессекретарка так званого народного мера Слов'янська В’ячеслава Пономарьова, яка контактувала із загиблими фотокореспондентом Андреа Роккеллі і його перекладачем Андрієм Мироновим під час їхньої поїздки до “ДНР”.

Міністр зазначив, що ця жінка вже кілька років проживає в Італії і за запитом суду безпосередньо може дати свідчення.

Аваков також додав, що українська сторона провела низку експертиз і слідчих експериментів.

"Окрім того, ми провели ряд експертиз і слідчих експериментів на місці подій - у Слов’янську і на горі Карачун, які також дали переконливі результати", - зауважив очільник МВС.

Нагадаємо, раніше Аваков пообіцяв продемонструвати нові докази на захист Марківа. Міністр провів відеорозмову з ув’язненим нацгвардійцем.

30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Роккеллі у Слов'янську в травні 2014 року.

Судові слухання тривають уже три роки. Торік у липні суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі.

В Італії апеляційний процес у справі нацгвардійця Марківа почнеться 29 вересня. Наступне засідання призначене на 1 жовтня. Розгляду оскарження вироку очікували минулої весни, але через пандемію його відклали на осінь. Засідання суду в другій інстанції будуть відбуватися в апеляційному суді присяжних Мілана. Захист виступив за відкритий режим засідань із присутністю підсудного в залі.

У травні 2020 року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і Київського політехнічного інституту в межах розслідування кримінального провадження Нацполіцією провела у Слов’янську слідчі експерименти про обставини загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року. Слідчі дії довели, що Віталій Марків не причетний до загибелі італійського фоторепортера.